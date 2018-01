Fuerte tensión entre primas: Rocio Carrasco y Chacho Mohedano, enfrentadas Las primas se encuentran enfadadas por la no participación de la hija de Rosa Benito en el musical homenaje a Rocío Jurado IDEAL GENTE Jueves, 18 enero 2018, 11:21

Rocío Carrasco abandonó esta semana su encierro para amadrinar el renovado musical “En el punto de mira”, un espectáculo dedicado a su madre Rocío Jurado. Sin embargo, lo no asistencia al mismo de su prima Chayo Mohedano ha levantado todas las alarmas.

El estreno tuvo lugar el pasado viernes en el Gran Teatro Príncipe Pío en Madrid. Sin embargo, ningún integrante de la familia Mohedano asistió. Ni Ortega Cano, ni Rosa Benito, ni Gloria Camila. Incluso faltó la ya mencionada Chayo Mohedano, que era la única que hasta el momento seguía teniendo una buena relación con su prima Rocío.

Según publica la revista ‘Lecturas’ el enfado entre las dos primas está relacionado con la no participación de Chayo en el homenaje a su tía. Rocío no habría ofrecido en ningún momento el papel a Rosario, lo que no habría sentado nada bien a la madre de esta, Rosa Benito.

Chayo intentó quitar hierro al asunto afirmando que no sería capaz. “No me veo capacitada. Ya se habló en su momento. La conozco demasiado bien y creo que me faltaría siempre algo. Estaría todo el rato llorando”, declaró Rosario en ‘La mañana de la 1’, programa en el que es colaboradora.

Aunque, finalmente también demostró su enfado lanzando una pulla a su prima: “Ahora que ya va a los conciertos espero que venga a verme a mí”.