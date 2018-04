El fuerte enfrentamiento entre Aurah y Jesé: «El niño de la foto no es Nyan» La exconcursante de MHYV ha publicado en su Instagram algunos mensajes dirigidos al futbolista ANA ÁVILA Domingo, 15 abril 2018, 13:32

El jugador de futbol no atraviesa por un buen momento ni deportivo ni personal ya que apenas ha entrado en los planes del Stoke City, club al que llegó este verano cedido por el PSG. A esto se suma su ruptura con Aurah Ruiz el pasado enero. La televisiva concursante de MHYV no ha dejado de reprocharle su falta de implicación con el hijo que tienen en común, Nyan, quien permanece hospitalizado debido a una enfermedad.

El club actual del futbolista concedió unos días libres a Jesé para que visitara a su hijo Nyan en el hospital, sin embargo el futbolista no volvió para la fecha acordada con el club.

Esta desaparición podría costarle una dura sanción y complicarle su futuro en el Stoke City, pero también ha propiciado un nuevo enfrentamiento con Aurah.

La exconcursante de MHYV, tras mostrar las cicatrices que tiene su hijo Nyan en los pies a causa de la lucha contra su enfermedad, pasó a dedicar varios mensajes dirigidos a Jesé Rodríguez.

Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) el 12 Abr, 2018 a las 12:37 PDT

«Comunico que el niño de la foto de Jesé NO es Nyan. Aclaremos malos entendidos. Ya que muchos están confundiendo. NYAN permanece ingresado en el hospital»,escribió en su primer mensaje.

«Y con respecto a las imágenes no me mandéis más. Me parece perfecto que disfrute de sus dos hijos. Ya que es lo único bueno que ha hecho en todos sus días libres» concluyó.