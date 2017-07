Las fotos de Pilar Rubio en bikini que incendian la Red La presentadora ha sorprendido compartiendo estas imágenes en su cuenta personal de Instagram IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 10:02

Pilar Rubio ha vuelto a revolucionar las redes sociales compartiendo unas imágenes en bañador que están dando mucho que hablar entre sus seguidores.

Al parecer, según cuenta la propia presentadora en su blog de Hola, el 'look' elegido estaría inspirado en "la costa oeste de Estados Unidos".

S"iempre me ha resultado muy inspiradora. He viajado varias veces allí y siempre me traigo buenas sensaciones La temporada de baño siempre nos trae nuevas propuestas y es difícil resistirse a comprar un nuevo modelo de baño. Lo bueno es que hay no hay ninguna imposición estilística y que lo mejor es encontrar el modelo con el que estemos cómodas y seguras. He apostado por este bikini en tono rojo con motivos blancos", explica Pilar Rubio.