La foto de Blanca Suárez y Mario Casas que ha revolucionado las redes sociales EFE IDEAL.ES Lunes, 9 abril 2018, 19:01

Hace poco se conocía la noticia de que Mario Casas y Blanca Suárez podrían haber empezado una nueva relación. Los actores, que fueron pareja en la ficción hace seis años, habrían traspasado la pantalla haciendo realidad ese romance que tanta ilusión haría a muchos de sus fans.

Desde que saltara la voz de alarma, los actores no han dejado de jugar al despiste con la prensa. Una mañana se le vio a él saliendo del piso de ella, lo que podría significar que habrían pasado la noche juntos, y hace unos días la cuenta de Instagram del Asador Siboney, un restaurante muy conocido de Ávila, subía una foto de los dos comiendo allí.

Parece que la pareja no quiere confirmar su amor, pero tampoco se esconden. Este fin de semana subían una instantánea de él y otra de ella por separado pero en el mismo restaurante, donde parece que han repetido el plan de comida romántica.

Los fans no han tardado en comentar la jugada en las redes sociales, pues todo apunta a que estarían iniciando una relación. Como han hecho hasta ahora, los intérpretes callan y siguen esquivando las preguntas en la rueda de prensa. No obstante, no pueden evitar las sonrisas.