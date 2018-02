First Dates: "Me gusta que me digan que no, para poder insistir" Estas declaraciones de Jose en el programa de citas de Cuatro ha provocado un polémico debate en las redes sociales IDEAL.ES Viernes, 16 febrero 2018, 22:47

El feminismo está de actualidad. La igualdad entre hombres y mujeres debe ser la norma y en España la concienciación sobre ello empieza a ser notable. Por eso, que haya pretendientes en 'First Dates' que no parecen respetar el feminismo da pie a debates.

Eso ha sucedido con Jose. Un joven de 24 años que ha demostrado que su manera de venderse en el programa no ha sido la mejor. Así ha quedado claro con su modo de entender las relaciones.

"Me gusta que me digan que no, para poder insistir", asegura el joven. Una forma de proceder del todo inapropiada que bien le ha valido ser tendencia, en negativo, en las redes sociales. Lo cual demuestra que el feminismo empieza a estar muy arraigado.