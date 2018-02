'First Dates' descubre al pretendiente más "baboso" de toda su historia Su arte de seducción ha sido de todo menos caballeroso IDEAL.ES Martes, 20 febrero 2018, 22:54

A sus 44 años asegura que su vida la ha pasado siempre soltero. Después de lo visto en 'First Dates' a pocos extraña. Hablamos de David, uno de los pretendientes más controvertidos de los últimos tiempos que han pasado por el restaurante del amor. Y lo ha sido porque sus formas y su manera de dirigirse a la mujer con la que quería comenzar una relación han sido muy inapropiadas.

Hasta tal punto que ha sido considerado por los espectadores como el más "baboso" que ha pasado nunca por ese programa. La razón principal es que no hacía más que adornarse y soltar perlas similares a: "¿Te gustan los plátanos?". U otras tan extravagantes como que él es un "caballero de los que ya no quedan" y acto seguido hacer mención al físico de la mujer con la que estaba cenando.

De esa manera, Charo, de 39 años, no ha dudado un segundo en dejar en evidencia a su ligue. Siendo mucho más educada que él y dejando constancia de que no tenía interés en aguantar las bravuconadas de un hombre algo pasado de rosca. "He tenido más citas que nadie. He estado con chicas de todas las razas... Solo me falta una china, y no de fumar" aseguraba él. Aunque esta vez se ha quedado con las ganas porque Charo le ha rechazado.