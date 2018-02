Fans de Isabel Pantoja agreden a Chabelita en una discoteca Chabelita ha explicado cómo unos fans de su madre le agarraron del pelo a la salida de una discoteca IDEAL Lunes, 19 febrero 2018, 13:19

La hija de Isabel Pantoja, Chabelita, ha denunciado en redes sociales que unos fans de su madre la increparon a la salida de una discoteca por no hacerse una fotografía con ellos.

Según ha explicado la joven en la red social 'MTMAD', una platafroma en la que famosos e 'influencers' cuelgan sus vídeos, fue atacada al salir de una discoteca. «Yo estaba con unos amigos míos, yo era la única chica, y solo conocía a dos de ellos. Fuimos a tomar algo porque era el cumpleaños de uno de ellos. De golpe, se me acercan dos chicas y un chico. Bueno, ellas ya eran un poco mayorcitas, y me piden una foto», explica en el vídeo Chabelita.

Sin embargo, la joven les pidió al grupo, que se habían identificado como fans de su madre, que se esperaran a que saludara primero a unos amigos. Les explicó que acababa de llegar y que necesitaba acomodarse un poco en el sitio.

Tras esto, Chabelita cuenta que los supuestos agresores se quedaron contentos. Sin embargo, cuando la hija de Isabel Pantoja de disponía a irse a su casa (sin hacerse la fotografía), asegura que una de las chicas le cogió del pelo y empezó a tirar. "Me bloqueé y lo único que se me ocurrió fue empujarla para que me soltara porque yo soy cero peleona", explica en el video la joven.

Tras esto, la hermana de Kiko Rivera ha explicado su decisión de no denunciar para evitar el revuelo mediático y porque era claro el estado de embriaguez de los supuestos agresores.