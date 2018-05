El famoso jugador del Real Madrid que habría pasado la noche de la Champions con Dua Lipa

Las malas lenguas nunca dejan de hablar. Al parecer cada vez más crece el rumor de que un famoso jugador del Real Madrid habría pasado la noche de la Champions, tras ganar el partido, claro, con la cantante británica Dua Lipa quien tuvo una importante participación en el evento deportivo.

Dua Lipa fue la encargada de abrir la final de la Champions en el Estadio Olímpico de Kiev. Durante su actuación, en la que estuvo acompañada de más de 15 bailarinas, interpretó canciones como 'Be the One', 'IDGAF' y 'New Rules'.

Parece que tras derrotar el Real Madrid al Liverpool en Kieb 3 a 1, el jugador en cuestión no solo celebró el triunfo con sus compañeros, también con la cantante. Ambos tienen la misma edad, 22 años, y comparten situación sentimental, están solteros.

Según ha revelado la cadena CNN Turquía en su página web, el futbolista Marco Asensio y Dua Lipa habrían pasado la noche juntos, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.