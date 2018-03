Un famoso ex concursante de Gran Hermano, desesperado: está siendo víctima de acoso «Tengo pánico a mostrar mi vida. Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso» IDEAL.ES Sábado, 17 marzo 2018, 12:06

Miguel Vilas fue uno de los concursantes más controvertidos en la edición número 17 de uno de los realities estrella de Telecinco, 'Gran Hermano'. Ahora, tras su paso por el concurso y desde que se encuentra alejado de los focos, vuelve a la actualidad tras hacer pública una denuncia a través de sus redes sociales.

El ex Gran Hermano se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado que está siendo víctima de acoso. El gallego cuenta que todo comenzó a partir de unas pintadas en la puerta de su casa en las que ponía "Sidoso", "Maricón" o "Pelucas, muere". Esto ha conllevado a que Vilas haya tomado la decisión de decir adiós a las redes sociales.

"Hace más de un año estoy ocultando la realidad, quiero ser fuerte pero ya no puedo más. Hace 3 meses los insultos y amenazas aumentaron e hizo que cayese en una depresión contra la que estoy luchando. Tengo pánico a mostrar mi vida". "Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso y tengo miedo de pensar que será lo siguiente. Cierro mis redes temporalmente. A los que me quisisteis, gracias", escribió antes de cerrarlas definitivamente.