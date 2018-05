«Fue un fallo imperdonable»: Alejandro Sanz pide disculpas a su hijo de forma pública Se muestra arrepentido en redes sociales IDEAL.ES Lunes, 7 mayo 2018, 09:01

El cantante Alejandro Sanz ha pedido perdón a su hijo Alexander por haber tenido un despiste imperdonable: no asistir a un concierto de jazz en que tocaba el trombón. «Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú», ha dicho el artista en Instagram. Alexander es fruto de la relación que tuvo Sanz con la puertorriqueña Valeria Rivera, cuando aún estaba casado con Jaydy Michel.

El mensaje completo

«Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura.»