El fallo de 'OT' que enfada a los fans Se repite en cada una de las galas IDEAL.ES Lunes, 20 noviembre 2017, 23:11

La quinta gala (cuarta en competición) de 'OT' ha vuelto a deparar algo que no termina de convencer a los espectadores y fans del formato. El concurso sigue propiciando malestar a quienes ven 'OT' porque hay un error que se repite una y otra vez y que no ha cambiado en ningún momento desde que empezó el talent show hace ahora un mes.

El fallo no es otro que el del sonido. Cada gala vuelve a suceder. Voces que no suenan, ruidos inexplicables que se cuelan en pleno directo o micrófonos que no rinden como deberían. Todo ello en un exagerado compendio de errores que cada semana enfada a los espectadores de 'OT'.