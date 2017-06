Falete: «Para mucha gente soy un mito sexual» El artista, que se encuentra de gira con su espectáculo 'Falete en el corazón', ha hablado acerca de propuestas televisivas y de su capacidad para cambiar de registro musical IDEAL GENTE Martes, 27 junio 2017, 10:35

Falete, que ha concedido una entrevista a la revista 'Interviú' con motivo de la promoción de su show, ha confesado que todos los años le proponen participar en el reality 'Supervivientes', aunque asegura que no le gusta la idea: «Me encanta la playa y soy el más salvaje del mundo. Iba a sobrevivir de putísima madre, pero no me llama la atención».

El cantante ha manifestado además que haría un buen trabajo en todo ámbito que le popongan porque dice haber demostrado una gran capacidad para «hacer feliz». «Sirvo tanto para el llanto como para la música»

Respecto a la música, Falete ha achacado a su trabajo el reciente interés de los jóvenes por la copla, aunque también asegura atreverse con el género musical de moda, el reggeton, porque dice cantar muy bien.

El sevillano se ha referido a Rocío Jurado y ha confesado que ésta misma le reconoció haber captado a un público que ella no consiguió, algo de lo que Falete se enorgullece tremendamente.