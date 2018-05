La exnovia de Piqué estalla por los rumores de infidelidad a Shakira Nuria Tomás lanza el siguiente mensaje ante los últimos rumores IDEAL GENTE Viernes, 25 mayo 2018, 09:11

Los rumores de crisis llevan acompañando a Shakira y Piqué en los últimos tiempos y ahora, además, se ha visto involucrada también una tercera persona de forma totalmente involuntaria: nada más y nada menos que Nuria Tomás, la exnovia del futbolista español.

Shakira, que recientemente estrenó nuevo baile, «había sido víctima de una infidelidad», según han asegurado algunos medios sudamericanos, que, además, hablaban de que Piqué habría regresado con su antigua pareja.

Nuria, ante estas informaciones, ha estallado y ha relizado la siguiente publicación en Instagram, donde ha dejado claro que todo lo que se dice sobre ella «son mentiras»:

Este es el mensaje completo:

«Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida«.