Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, descubre sus mayores secretos y cómo fue su matrimonio El ex-marido de 'La Princesa del Pueblo' ha hablado de su matrimonio y ha estallado contra su ex-pareja

Fran Álvarez estuvo casado con la televisiva Belén Esteban y en su momento acaparó numerosas portadas del corazón. Desde su separación nunca había hablado de su matrimonio, pero ahora lo ha hecho por primera vez y ha cargado duramente contra la colaboradora de 'Sálvame'.

En declaraciones a 'Lecturas' ha afirmado que "Belén es muy celosa y posesiva, me tenía como a un muñeco. No podía hablar con mi familia ni ver a mis amigos. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo", asegura Álvarez, que ha tachado su relación de "tóxica".

"Veía cómo se moría en mis brazos, lo pasé fatal. En media hora se recuperó y quisieron hacerle un análisis de orina pero ella se negó y volvimos a casa"

Fran, que ha reconocido estar ilusionado por ser uno de los próximos 'Supervivientes', también ha hablado de su relación con la pequeña Andreita: "Al romper eché de menos a Andrea, yo la he criado, no es mi hija pero he pasado mucho tiempo con ella".

Sobre el libro que escribió Belén ha desvelado que no lo ha leído, pero cuando le han mostrado un fragmento sbre su vida privada ha estallado, "¿Pero cómo se le ocurrió poner eso?, ¿Qué le importa a la gente cómo sea yo en la cama?".

Álvarez ha asegurado además que Belén seguía enamorada de Jesulín y que el único motivo por el que se casó con él fue por despecho: "Se casó conmigo estando enamorada de Jesulín, lo hizo por despecho". También ha explicado que hizo todo lo posible por salvar su matrimonio, y que vivió cómo la colaboradora casi muere en sus brazos: "Veía cómo se moría en mis brazos, lo pasé fatal. En media hora se recuperó y quisieron hacerle un análisis de orina pero ella se negó y volvimos a casa".