El excéntrico millonario Gianluca Vacchi dará una de sus fiestas en España El que se hiciera famoso por sus sensuales bailes ahora se reinventa como DJ Sábado, 17 febrero 2018

Muy pocos conocían a Gianluca Vacchi hace un par de años. A pesar de ser uno de los hombres más ricos de Europa. "He entrado en la mente de los jóvenes como una figura inspiradora, porque los jóvenes de hoy en día tienen un gran vacío de identidad. Ven en mí alguien a quien seguir, porque entienden que no tengo máscaras, que me muestro tal y como soy”, explicaba en una entrevista para el 'Corriere della Sera'.

Colorful #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el Ago 27, 2017 at 5:40 PDT

Pero este hombre ha demostrado que uno se puede reinventar pasados los 50 y vivir una segunda juventud pasando de ser un gris hombre de negocios al multimillonario más 'cool', excéntrico y (digámoslo todo) 'hortera' de la comunidad Insta.

Hipermusculado, megatatuado, ultramoreno, megamillonario,Gianluca vive una segunda juventud. El empresario italiano ha bautizado su fiesta-espectáculo con el peculiar nombre de VIP69. No sabemos si entre el público estará alguno de sus famosísimos amigos. Lo que sí podemos afirmar es que seguro que se marca alguno de sus sugerentes y supervirales vídeos.