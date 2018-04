Una estudiante de Educación Especial en 'First Dates': «No me gustan los niños» Aunque su carrera le obligue a ello, admite tener fobia a los más pequeños R. I. Martes, 17 abril 2018, 23:48

¿Se puede estudiar una carrera que no te gusta? Se puede. Sin duda es una situación que se da en muchos casos en todo el mundo y que en España no es una excepción. Sin embargo, cuando una persona escoge unos estudios tan concretos como Educación Especial, se suele tener en cuenta que se hace porque hay vocación detrás. Aunque esa teoría ha saltado por los aires en 'First Dates' .

El programa de Cuatro, que esta semana cumple dos años de emisión, ha podido comprobar cómo los estudios y los gustos no tienen por qué ir juntos. Al menos en un sentido estricto. Porque Carolina, una joven de 18 años que ha visitado 'First Dates' , ha dejado una de esas perlas que de vez en cuando suceden en en el programa que presenta Carlos Sobera. Porque estudia Educación Especial pero «no me gustan los niños».

Pese a que pueda parecer contradictorio, la joven se excusa y aclara que aunque no es la mejor amiga de los más pequeños de la casa, sí que quiere ser madre. Aunque hasta que ese momento llegue intentará no discutir con ellos, que a su juicio, es lo que más le separa de poder llegar a quererlos.