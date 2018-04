La estremecedora revelación de Natalia Sánchez, Teté en 'Los serrano' La actriz ha hablado sobre algunas situaciones que ella ha vivido en el pasado IDEAL Lunes, 2 abril 2018, 11:38

La actriz Natalia Sánchez, conocida por dar vida al papel de Teté en 'Los Serrano', también ha querido hablar sobre la polémica del acoso sexual que ha salpicado a medio Hollywood, y de la que España tampoco se salva.

La actriz, compañera de reparto en 'Los Serrano' de Adrián Rodríguez (reciente abandono en 'Supervivientes'), ha dado una entrevista a 'La Vanguardia' en la que ha explicado que ella también ha vivido "situaciones muy incómodas".

El pasado 20 de noviembre en la fiesta People in Red, Natalia aseguró que ella también había sufrido acoso sexual dentro de la industria cinematográfica. Ahora, ha explicado con más detalle lo que ocurrió: "Viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite, aunque afortunadamente no llegó a nada.".

"No es sólo un caso, ni en un momento de tu vida. El micromachismo, socialmente aceptado, es el peligro real de este problema y está detrás de todo; no se trata solamente del caso concreto de una agresión."

Ha explicado que el acoso está también en los pequeños detalles que pueden resultar bastante desagradables: "Ocurre en el día a día (…) gente que se permite hacer comentarios sobre tu sex appeal o lo apetecible que eres. Y no tienen por qué; si tú no has dado permiso para esas actitudes es una violación de tu intimidad".

“Un maltrato psicológico puede resultar igual de fuerte que uno físico. Por ejemplo, que entre una chica en tu camerino y te diga 'Es que este tío me acaba de decir sobre el escote que…'", terminó de explicar.