El estremecedor relato de La Toya Jackson sobre su hermano Michael La actriz y cantante desveló aspectos sobre el rey del pop que se inmiscuyen en su carácter más personal IDEAL.ES Jueves, 24 mayo 2018, 23:10

Aprovechando el paso por España del musical 'Forever. The best show about the King of pop', La Toya Jackson asistió al plató de 'El Hormiguero' en la noche de este jueves para recordar la figura de su hermano. Desveló aspectos que quizá pudieran resultar desconocidos para todos los fans del 'Rey' del pop. Incluso explicó cómo fue su última conversación con él: «Estaba feliz. Bailaba. Pero le vi muy delgado, aunque él nunca comió mucho. No le gustaba comer».

La Toya recordó el momento del fallecimiento de su hermano como «el peor» de su vida. «Ha sido cuando más impotencia he sentido. Siempre me expresaba su miedo a que alguien le iba a matar», explicó.

También quiso reflexionar sobre la personalidad de Michael Jackson. Según su testimonio, era «una persona que siempre estaba riendo». Ensalzó su buen humor y su carácter «infantil». «Siempre decía que nos acordásemos de pasarlo bien», ensalzó. Lo cierto es que marcó una época, pero su hermana asegura que «el público no ha visto ni la mitad del talento que tenía». Creó tendencia. Tanta que incluso algún caco de turno celebraba sus 'éxitos' con sus bailes, algo que permitió su detención.

«Creo que en su corazón sí que había un poco de tristeza, pero solo un poco. Era muy infantil, pero luego, a nivel profesional era absolutamente perfeccionista. Obtenía la excelencia», concluyó en un programa en que reconoció haber recomendado a su hermano que cantara «en falsete» la canción 'Don't stop, till you get enough'. Tanto ella como Pablo Motos bailaron en homenaje a Michael Jackson.