El estado de salud de Salvador Sobral empeora y abandona la música El cantante podría estar a la espera de un transplante de corazón que no llega R.I GRANADA Jueves, 7 septiembre 2017, 11:42

La salud de Salvador Sobral, último ganador de Eurovisión, preocupa a sus seguidores y a Portugal, su país natal. Y es que el cantante de "Amar pelos dois" ha empeorado.

Ha sido él mismo quien lo ha confirmado a través de un vídeo que ha difundido por Youtube. "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia y retirarme de los escenarios y de la música en general. Ir a un mundo en el que se resuelvan mis problemas", relata Sobral, que tras estas contundentes palabras da paso a la esperanza en su carta: "Seguramente, el problema quedará resuelto, pero no sé cuándo. Quiero agradecer vuestro apoyo. Volveré pronto, es un adiós temporal. Me gustaría que se respetase mi privacidad. Todo irá bien, que nadie se preocupe", concluye.

La prensa lusa publicó hace meses que está a la espera de un trasplante de corazón que no llega, y es lo que le está causando este desgaste de su salud.

Tras este anuncio, su despedida de los escenarios se producirá este mismo viernes en un concierto que ya tenía agendado en los Jardines del Casino de Estoril, con entrada libre y que seguramente se convierta en un acto multitudinario.