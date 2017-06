El espectacular debut como modelo de la novia de Cristiano Ronaldo La joven de 21 años abandonó su trabajo en la tienda Prada de El Corte Inglés para centrarse en su carrera FRAN JUSTICIA Domingo, 25 junio 2017, 13:40

Tiene tan solo 21 años, unos ojos grandes y llamativos, y un rostro que a veces recuerda al de la famosa Kim Kardashian, pero no, no es ella. Acaba de debutar en el mundo de la moda y actualmente mantiene una relación con uno de los futbolistas más famosos del mundo, Cristiano Ronaldo, pero ella no quiere ser famosa por ser “la novia de”, sino por su trabajo. En efecto, hablamos de Georgina Rodríguez.

La joven, que dejó su trabajo en la tienda Prada de El Corte Inglés para centrarse en su carrera como modelo, ha visto hecho su sueño realidad después de haber fichado por UNO Models, la agencia que ya representa a otras importantes modelos como Rocío Crusset o Cindy Kimberly, entre otras.

Su debut lo ha compartido la propia modelo a través de su cuenta de Instagram, en la que muestra día a día cómo trabaja para hacerse un hueco en el difícil mundo de las pasarelas. Más difícil de alcanzar aún para ella, ya que sus medidas no la ayudan, puesto que mide 1,70 centímetros, lo que le abre únicamente las puertas de la publicidad. Pese a ello, no tira la toalla y siguen luchando, ¿qué te parecen sus primeras fotos? ¿Crees que tiene futuro?