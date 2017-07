El espectacular cambio físico de la hermana de Cristiano Ronaldo Karia Aveiro, que fue concursante de 'Supervivientes', ha perdido 32 kilos IDEAL GENTE Viernes, 7 julio 2017, 11:20

En 2014 la pudimos ver en 'Supervivientes' junto a Amador Mohedano o Abraham García de Gandía Shore, que se alzó como ganador. Katia Aveiro debutó en el mundo de la televisión con esa aparición, conocida por ser la hermana de Cristiano Ronaldo.

Entonces lucía un físico muy diferente al que ahora muestra en las redes sociales. De hecho, sus cerca de 400.000 seguidores pueden ver su día a día y sus progresos físicos. Tal es su esfuerzo que ha perdido hasta 32 kilos, gracias al deporte y a una buena alimentación.

Deus é amor o resto é artifícios... #hojeestoufeliz #familiareunida #matarsaudades #soukatiaaveiro #o#ibiza️ #deusnocomando Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 6:55 PDT

Aqui vou ser mais feliz ..obrigada @atelier_paula_brito e á minha amiga e decoradora de elite @paula_brito_7 ,amo o meu novo quarto surpresa boa...#meunovoquarto #aquitudoésagrado #vouescreveronovolivro #deusébom #deusnocomando Una publicación compartida de Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 7:41 PDT

Así lo explicó ella misma a la radio de Mediaset.: "Comencé a ir al gimnasio y me di cuenta de que aumentaba mi vitalidad, al mismo tiempo que me ayudaba a perder peso. Me di cuenta de que empezaba a sentirme mejor".