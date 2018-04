La espectacular actuación de 'La Voz Kids' que ha dejado sin palabras a Melendi El programa ha comenzado las batallas de una forma impresionante R. I. Lunes, 2 abril 2018, 23:48

Melendi lo tiene muy difícil para saber quienes son los mejores niños de su equipo. Porque las primeras batallas de 'La Voz Kids' han demostrado que el equipo del cantante asturiano tiene mucho nivel. Gracias sobre todo a la actuación que han llevado a cabo tres de sus discípulas.

Tres de ellas han cantando un tema de Queen. En concreto, "Who wants to live forever" que se hizo popular en los 80 gracias al grupo británico del desaparecido Freddie Mercury. La batalla, con esa canción como arma para ver quién era mejor de las tres se ha saldado con la victoria de la más inesperada.

Melani, la más pequeña de las tres participantes de la batalla ha dejado sin palabras a Melendi. El asturiano no ha salido de su asombro ante la espectacular actuación de la propia Melani y de sus otras dos compañeras, Ha llegado a desprender un aura "mágica" según algunos espectadores.