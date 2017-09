Un español en la nueva edición del 'Mira quién baila' francés Agustín Galiana conocido por 'El círculo rojo' participará en la octava entrega de 'Danse avec les stars' R.I GRANADA Viernes, 15 septiembre 2017, 11:49

Agustín Galiana, actor español, ha sido elegido para formar parte del elenco de concursantes que pondrán a prueba sus dotes de baile en la octava temporada de Danse avec les stars, el Mira quién baila francés, informa Pure people.

Así, Galiana compartirá escenario con otras celebridades del país vecino como Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim y Camille Lacourt, también confirmadas por el talent.

El medio francés se refiere al intérprete español por su participación en Clem, una producción francesa: "TF1 (canal francés) me preguntó si quería participar [en el programa], y dije que sí al momento", explicaba Galiana según recoge el citado medio: "Quería hacer el programa, me encanta aunque no sé bailar, pero practico deportes como la natación", aclaraba.