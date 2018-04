Escándalo de una experta en moda: «Personas que pesan más de 60 kilos no deberían ir a ver desfiles» Un diseñador le responde así: «¿Qué derecho tiene para criticar a las personas de talla grande y decirles que no asistan a desfiles de moda?» IDEAL GENTE Viernes, 20 abril 2018, 17:16

Escándalo en el mundo de la moda. Una reconocida crítica de la industria de Malasia, Zaihani Mohd Zain, ha asegurado en Facebook que las personas que pesan más de 60 kilos. no deben de asistir a ver los desfiles. Sostiene esta mujer que con ese peso «los muslos se desparraman por los lados de la sillas y resulta incómodo para las personas que se sientan al lado».

Si bien luego Zaihani eliminó sus publicaciones, las capturas de pantalla circulan por las redes sociales bajo el hashtag #ZaihaniMohdZain , donde usuarios de todo el mundo le recomiendan que «entrene su media neurona para que piense antes de hablar«.

Las reacciones en el mundo de la moda no se han hecho esperar. Calvin Thoo, diseñador malayo, ha rechazado el desafortunado comentario: «¿Qué derecho tiene para criticar a las personas de talla grande y decirles que no asistan a desfiles de moda?».

Zain, por su parte, se ha disculpado así en Instagram: «Si he ofendido a cualquier familia, amigos o seguidores, me disculpo sinceramente desde el fondo de mi corazón».

Sostiene la experta que hizo ese comentario por lo que vivió en un desfile. «Estaba sentado junto a un invitado que no respetaba mi espacio. Su muslo estaba sobre mi silla y él no hizo nada al respecto aunque le mostré que no me sentía cómoda con eso », escribe.