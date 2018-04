Los errores más frecuentes al pintarte los labios Una mujer se pinta los labios. ¿Usas pintalabios a diario? Pero, ¿estás segura de que lo utilizas bien? Quizá estés cometiendo alguno de estos errores ARACELI NICOLÁS/MUJERHOY Lunes, 2 abril 2018, 07:05

Los labios son una de las partes del rostro que más miradas acaparan. Y el pintalabios es un buen aliado cuando queremos resaltarlos.

Aunque parezca sencillo pintarse los labios, en ocasiones se cometen pequeños errores que arruinan el acabado final. No exfoliar los labios antes, olvidarte de perfilarlos, no pintar las comisuras... ¿Te suenan? Toma nota para que no vuelvas a repetirlos.

Si tus labios tienden a secarse, no puedes olvidarte de exfoliarlos e hidratarlos antes de pintártelos. (Más información en Mujerhoy.com)