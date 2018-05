La entrevista a un etarra que ha indignado a España: «Nunca he pedido perdón, no tengo esa necesidad» Tuvo lugar en el plató de TV3, con pregunas muy criticadas en las redes sociales IDEAL GENTE Martes, 8 mayo 2018, 17:19

El programa «Preguntes Freqüents» de Tv3 entrevistó el pasado fin de semana al etarra Josean Fernández que, con sus respuestas, provocó un aluvión de reacciones encendidas en las redes sociales.

La periodista Laura Rosell charló con Fernández, condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de un comerciante cuya mujer se suicidó después, no pudo sacar una disculpa del etarra ante las víctimas de ETA que participaron en el espacio.

Esto fue lo que dijo. «Nunca he pedido perdón porque entiendo que lo que yo hice en el momento que lo hice, fue de una manera consciente, porque entendí que tenia que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me lo haya dicho. También entiendo que no es algo que se tenga que pedir sino que debe ser algo individual que surja de uno mismo. En mi caso personal no tengo esa necesidad. He dicho lo siento, soy corresponsable de lo que he podido hacer, pero hasta ahí».

Fernández, además, aseguró no tener «ningún tipo de remordimiento» ni mala consciencia por el dolor que provocó y declaró que ETA no tenía vocación de «matar personas» sino de «movimiento cultural».

La charla tuvo un momento que causó mucha indignación en Twitter. Sucedió cuando la periodista preguntó lo siguiente. «Estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante. ¿Es así?», a lo que Fernández respondió: «Eso dice la policía». «Eso dice la policía», repitió ella.