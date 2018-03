El tremendo enfado de María Teresa Campos: "Eso es una mentira como una casa" 01:34 A la presentadora no le han sentado bien los rumores sobre su familia IDEAL Martes, 20 marzo 2018, 13:13

María Teresa Campos Vuelve a ser noticias, tras pasar unas complciaciones médicas, ahora han vuelto los rumores sobre su familia. En esta ocasión se habla de que su relación con la hija de Bigote Arrocet no es muy buena.

Durante las últimas semanas se ha especulado que la relación de María Teresa Campos con la hija de su pareja sentimental, Bigote Arrocet, no es muy buena. Dicen que Gabriella y ella no se llevan bien algo que no ha gustado a la presentadora.

"Eso es una mentira como una casa", repondía cortante María Teresa a una reportera de Europa Press que le preguntaba por el tema. "Ya estamos hasta las narices de ese tipo de mentiras", afirmaba para después explicar qué paso realmente en el momento que inicio el rumor: "Separamos las mesas porque éramos muchos y unos comieron con Peti y otros con María Gabriela. Me parece alucinante".

«No sé puede vivir de rumores, de insidias. Hay que hacer periodismo. Y periodismo es ir a la fuente. En este caso la fuente soy yo, y yo te digo que eso es una maldad», zanjaba el tema la matriarca de las Campos.