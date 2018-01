Encontronazo del abogado de Juana Rivas con Ana Rosa Quintana: "Primero hablo en Antena 3" José Estanislao detuvo una entrevista en plena calle por la pregunta planteada a su defendida: "Tengo un compromiso con la otra cadena" IDEAL.ES Lunes, 15 enero 2018, 12:32

Durante la mañana de este lunes, el abogado de Juana Rivas, José Estanislao, protagonizó un encontronazo con una periodista de ‘El Programa de Ana Rosa’. En una conexión en plena calle, la comunicadora cuestionó a la madre de Maracena por cómo había encajado la petición de la Fiscalía. Su representante legal decidió no continuar con la entrevista: “Esto no es lo que hemos hablado”. De hecho, llegó a desprenderse del pinganillo.

Según la versión del letrado, había acordado hacer una valoración del caso pero no tratar el tema en cuestión. Por ello decidió cortar la comunicación. “Yo tengo un compromiso para que Juana hable antes en Antena 3”, manifestó.

“La pregunta es cómo está, no esta. He quedado con tu compañera en que hago un pinchazo, una valoración o lo que queráis, pero siempre atiendo a quien primero me llama. Ahora, mi compromiso es con Antena 3 y me gusta respetar mi propia palabra. Tengo un compromiso”, concluyó.