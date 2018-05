Sandra Barneda confiesa a qué famoso se llevaría la isla de 'Supervivientes' La periodista Sandra Barneda. / TXEMA RODRÍGUEZ Entrevista a Sandra Barneda | Si tuviera que reencarnarse en dibujo animado lo haría en Wonder Woman | Llevaría a Toni Soprano a la isla de 'Supervivientes'. Se iría de viaje con la reina Isabel II de 'The Crown'. MIKEL LABASTIDA Sábado, 12 mayo 2018, 10:53

Antes de llegar a 'Supervivientes', donde se encarga de conducir el debate, pasó por 'Habla con ellas' o 'De buena ley'. Es además autora de varias novelas. La última, 'Las hijas del agua', acaba de salir publicada y se centra en una hermandad secreta de mujeres que luchan por ser libres y que está herida de muerte. La citamos en esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos y filias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicta. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

-Culpable.

- Si pudiera llevarse una serie a la isla de 'Supervivientes', ¿cuál escogería?

-Todas las temporadas de 'Juego de Tronos'. Necesito verlas otra vez. Me dejan anestesiada y en otro mundo.

- Aquello se parece un poco a los Siete Reinos de vez en cuando. Y puestos a soñar, ¿a qué personaje ficharía como concursante?

-A Toni Soprano, jajaja... Sería muy divertido tenerlo allí.

- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las islas de 'Perdidos' y 'Supervivientes'?

- Lo evidente es que en ambos casos sucede todo en una isla y que entre sus protagonistas se conocen poco. Y que a veces suceden cosas inesperadas. La diferencia es que en 'Perdidos' no saben cómo volver ni en qué lugar están, y en 'Supervivientes' su objetivo es aguantar allí y volver a casa lo más tarde posible.

- El programa debería plantearse llevar un oso y humo negro, darían mucho juego. Dejemos la isla por el momento. Acaba de publicar 'Las hijas del agua', donde las mujeres son las heroínas. Elija tres personajes femeninos de serie que han sido referente para usted.

-Alicia Florrick, porque me encantó la evolución del personaje en 'The Good Wife'; Claire Underwood, porque Robin Wright está que se sale desde la primera temporada, aunque es una pena que no decidan la continuidad de la serie con ella; y Arya Stark, porque me parece que ofrece un referente femenino de mujer valiente, dispuesta, líder, atrevida y que no deja de sorprender en sus giros.

- ¿Considera que hoy en día las mujeres están bien representadas en las series?

-Poco a poco se van viendo personajes construidos no desde la cosificación ni desde la erótica masculina. Personajes en los que las mujeres nos sentimos mucho más identificadas. Pero todavía queda mucho camino que recorrer.

- Y ahora anímese a ir de viaje con algún personaje a esa «Venecia en la que todo puede pasar» de su libro.

-Lo haría con la reina Isabel II de 'The Crown'... Jajaja, seguro que me enseña esa Venecia glamurosa de los 50.

- La veo puesta en series, ¿cómo empezó la adicción?

-Estaba enganchada a la Familia Monster. Todos los sábados a las doce de la mañana la veía con mis galletas y mi leche. Sola y encantada de ver que gente que se siente distinta vive feliz.

- De poder hacerlo, ¿en qué personaje de dibujos animados se reencarnaría?

-En Wonder Woman, sin duda. Porque seguro que no me aburriría.

- Vamos a ver si le arranco alguna confesión: ¿con qué serie lloró?

-Con 'Norte y Sur', hace muchos años. Me encantaba.

- ¿Es disciplinada a la hora de ver series o le roban muchas horas de sueño?

-Tengo momentos altos y momento bajos..., pero me he enganchado a muchas y cuando me pasa me faltan las horas.

- ¿Algún título que considere sobrevalorado?

-No creo que ninguno esté sobrevalorado; simplemente, va por gustos. Cuando algo triunfa no soy de las que busca el defecto, sino de las que alaba la virtud.

- ¿Qué le preguntaría a Jessica Fletcher si pudiera entrevistarla?

-¿Se le ha resistido algún caso?

- ¿Para qué utilizaría los poderes de la protagonista de la serie 'Embrujada' si los tuviese?

- Para descubrir a los mentirosos.

- ¿Qué serie le regalaría a la reina Letizia?

-¡Qué difícil! Ni idea... ¿'House of Cards'?

- Por cierto, si le ofreciesen un cameo, ¿en qué serie le gustaría que fuese?

- Sin duda, en 'House of Cards'. Me pone eso de una serie política sin complejos.

- Usted hizo pinitos como actriz en 'Al salir de clase'.

-Sí, pero la verdad es que no fui muy seguidora de esa serie, aunque reconozco que marcó a mucha gente.

- ¡Y también estuvo en 'Compañeros'! ¿Qué recuerda de Quimi y Valle?

-Fue divertido aparecer en unos capítulos como profesora de baile, yo que siempre he sido un pato mareado... jajaja

- Esto se acaba. Y para terminar, siempre me intereso por el final que más le decepcionó...

-'Perdidos'... Tanto esperar y esperar... y luego la que me quedé perdida fui yo, y millones de personas.