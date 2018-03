El emotivo vídeo de las periodistas de TVE por la igualdad "Queremos que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de disfrutar una baja maternal. Digo 'no' al enfoque parcial y a la mirada sesgada, quiero más mujeres en los titulares. Digo 'no' al acoso sexual y laboral" IDEAL GENTE Jueves, 8 marzo 2018, 16:24

La huelga feminista está dejando muchas noticias en el mundo de la televisión, entre ellas la tan comentada ausencia de Ana Rosa Quintana en la mañana de Telecinco o el fundido a negro de Canal Sur con una curiosa imagen.

Otro de los momentos más referidos en las redes sociales ha sido el emotivo vídeo de las periodistas de TVE en el que enumeran la lista de razones por las que apoyan la causa de este 8 de marzo.

En el vídeo se dice lo siguiente:

Las imágenes se están viralizando en redes con la lista de razones por las que "el 8 de marzo, las mujeres paramos 24 horas". "Por las que podemos, por las que no pueden y por nuestros hijos que ojalá no tengan que hacerlo (...) Por ti mamá que no tuviste esta oportunidad"

"Por la igualdad, por nosotras y sobre todo por las que vienen detrás. Nosotras paramos para avanzar. "Digo 'no' a que los cuidados no se repartan por igual. Queremos que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de disfrutar una baja maternal. Digo 'no' al enfoque parcial y a la mirada sesgada, quiero más mujeres en los titulares. Digo 'no' al acoso sexual y laboral. Para que se acabe de una vez con el techo de cristal y las mujeres también cuenten en los puestos directivos. No quiero que me ayudes, quiero que compartas conmigo. El feminismo también es necesario para mejor el periodismo. Digo 'no' a la brecha salarial. Digo 'no' a las tertulias y espacios de opinión con una mayoría de hombres. Por las que podemos, por las que no pueden y por nuestros hijos que ojalá no tengan que hacerlo".

Por tantas cosas y por todas, el 8 de marzo, las mujeres paramos 24 horas. Para que no tengamos que volver a recordar que nosotras movemos la otra mitad del mundo. Por ti mamá que no tuviste esta oportunidad. Hoy, 8 de marzo no acaba nada, empieza todo. Por todo eso las mujeres de RTVE paramos"