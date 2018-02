La emotiva celebración del cumpleaños de la hija de David Bisbal y Elena Tablada Ambos aprovecharon las redes sociales para mostrar el amor por su pequeña de ocho años IDEAL.ES Sábado, 17 febrero 2018, 14:59

David Bisbal y Elena Tablada han celebrado un día muy especial. La pequeña Ella, nacida de la relación sentimental que mantuvieron durante seis años, acaba soplar las velas de su octavo cumpleaños. De nuevo las redes sociales servían de vehículo para felicitar a su hija y mostrar el profundo amor que sienten por la luz de sus vidas.

Tanto David como Elena han aprovechado sus respectivas cuentas de Instagram para dedicar unas emotivas palabras a la pequeña en su día especial. El primero fue el cantante almeriense que, tanto con la imagen que escogió (en brazos a la pequeña) como su impactante mensaje, consiguió enamorar textualmente a sus más de dos millones de seguidores en las redes sociales: "Y hace ocho años llegó la princesa de la casa. La niña chica. Y saber que nuestro amor es para siempre, niña del sol. Unos ojos que no mienten. La amo y me duele el corazón". Sin duda unas potentes palabras que, como no podía ser de otro modo, despertaron los sentimientos de los ‘followers’ de David. Frases como: "¡Qué palabras tan bonitas y tan llenas de verdad!" han sido algunas de las dedicatorias de los admiradores del almeriense que no han podido pasar por alto el gran sentimiento del artista a su hija.

Unos minutos más tarde, Elena Tablada también dedicaba una publicación a la pequeña por su cumpleaños. En esta ocasión, la diseñadora escogió una instantánea de Ella disfrutando de un bonito atardecer en un paisaje de dunas de arena. Precisamente, la puesta de sol servía de reclamo para regalar a su hija una especial metáfora para mostrarle sus sentimientos: "8 años de atardeceres únicos. Únicos como tú. Deja que cada mirada, cada sentimiento y cada risa ilumine tu hermosa alma #Ellatb ¡Feliz cumpleaños mi muñeca!". Del mismo modo que ocurría con su expareja, los seguidores de Tablada se apresuraban a felicitar a la pequeña y, por supuesto, también a Elena: "¡Felicidades a las dos! A Ella por su nueva vuelta al sol y a ti porque hace 8 años traías a la vida a tu muñequita".