La emotiva anécdota del hijo de Iñaki López y Andrea Ropero en pleno directo de 'El Hormiguero' Los presentadores de 'La Sexta Noche' se han deshecho hablando de su primogénito Roke IDEAL GENTE Jueves, 26 abril 2018, 22:18

Cinco años en el prime time de La Sexta han hecho que Iñaki López y Andrea Ropero sean dos de los rostros periodísticos más conocidos de nuestro país. Su presencia este jueves en 'El Hormiguero', cogiendo el testigo de Miguel Ríos, ha servido para conocerles un poco más en profundidad dejando a un lado, al menos durante unos minutos, su carácter más televisivo.

Y entre lo que destaca, que ambos acaban de ser padres de Roke. Un niño que ha traído muchas cosas a la televisiva pareja y que ha dejado alguna que otra anécdota. Para Iñaki le resulta sorprendente que su hijo tenga unos labios tan carnosos cuando ellos apenas tienen. Mientras que Andrea está muy orgullosa de que sean un bebé tan bueno que apenas llora.

Pero el mejor modo de entender que Andrea Ropero e Iñaki López son dos personas de lo más comunes, es que ambos han confesado en 'El Hormiguero' ser los típicos padres que no pueden parar de enseñar las fotografías de su hijo.

No en vano, han hecho el amago de enseñárselas a Pablo Motos pero no lo han podido hacer por no llevar el móvil encima. Sin duda, una curiosa anécdota que se une al reparto de 3.000 euros vivido recientemente en el programa.