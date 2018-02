La emotiva actuación de esta almeriense invidente que hace llorar a Antonio Orozco en ‘La Voz Kids’ Laura solo tiene 11 años y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la noche IDEAL.ES Martes, 27 febrero 2018, 00:38

Fue uno de los momentos más emotivos de la noche en ‘La Voz Kids’. La almeriense Laura, de 11 años, y natural de la localidad de Pulpí, consiguió conquistar con su talento a Antonio Orozco y a Rosario Flores. Lo hizo entonando una canción de la madrileña como ‘Qué bonito’, algo que “llenó el corazón” a la ‘coach’. También lo hizo desde su particular situación, y es que la concursante es invidente de nacimiento. Todo derivó en una situación tan emocionante que incluso Antonio Orozco no pudo reprimir las lágrimas.

“Para mí, ser invidente nunca me ha supuesto un problema. Si tardas más en hacer las cosas, pues tardas más. Si no sale a la primera, sale a la segunda o a la tercera”, aseguraba durante su presentación. Para Laura, llegar a ‘La Voz Kids’, era un sueño y lo ha hecho realidad.

“Yo sé si la gente se ha emocionado solo escuchando las palmas”, comentaba. Con su actuación se llevó la ovación y también la aprobación de Antonio Orozco y la propia Rosario, que desconocía la invidencia de la aspirante hasta que decidieron apretar el botón para girarse. No salían de su asombro. Incluso, el cantante llegó a mostrarse emocionado. Tanto que no pudo articular palabra: “Lo que se vive aquí trasciende de muchas maneras y de los niños no se puede hacer más que aprender. ‘La Voz Kids’ te cambia la vida”. Fue un momento que no pasó desapercibido para nadie, tampoco para Twitter.