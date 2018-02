El emocionante discurso de la Reina Letizia: "Una persona a la que quiero ha sido diagnosticada de cáncer" "No sé si llamarla para ir al cine o dejarla tranquila, verla o no antes de la próxima sesión de quimio" IDEAL Lunes, 5 febrero 2018, 10:24

La Reina Letizia estuvo presente este domigo 4 de febrero en el VII foro contra el cáncer que se celebró con motivo del día Mundial Contra el Cáncer. Allí sorprendió con unas declaraciones en las que afirma que una persona muy cercana a ella ha sido diagnosticada con esta enfermedad.

Una persona a la que la Reina quiere mucho "acaba de ser diagnosticada con un cáncer complicado", como ella misma explicó. También habló sobre lo complicado de la situación, aseguró no saber cómo actuar para poder ayudar: "No sé si llamarla para ir al cine o dejarla tranquila, verla o no antes de la próxima sesión de quimio".