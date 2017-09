Los Emmy después de 'Juego de Tronos' La ausencia de la exitosa serie de HBO marca la ceremonia de los 'Oscar' de la televisión. Entre los aspirantes a tomar el relevo destacan 'Westworld', 'Strangers Things' y la sorpresa de 'The Handmaid's Tale' MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 16 septiembre 2017, 10:30

Este año, los dragones de 'Juego de Tronos' (HBO) no arrasarán en los premios Emmy, los más importantes de la televisión y que se entregan en la madrugada del domingo al lunes (horario español) en una ceremonia que conducirá Stephen Colbert desde Los Ángeles. La aclamada serie de corte fantástico y medieval lleva acaparando multitud de galardones desde su estreno en 2011 y se ha convertido en la más premiada en la historia del certamen (38 estatuillas y 106 nominaciones). Sin embargo, no entra en concurso este año, ya que su séptima temporada se retrasó a julio, cuando el jurado ya se había reunido. Con su ausencia, la competencia está más abierta, aunque sigue habiendo favoritas.

La primera de ellas es 'Westworld', que ha obtenido 22 nominaciones. Se trata de la principal esperanza de HBO para mantener a sus abonados pagando la mensualidad de su servicio cuando 'Juego de Tronos' llegue a su final (cosa que ocurrirá en 2018 o en 2019, aún no está confirmado). Este drama de ciencia ficción que protagonizan Anthony Hopkins y Evan Rachel Woods, narra la historia de un parque temático futurista que recrea el salvaje oeste americano... Con robots vestidos de vaqueros.

La réplica en los Emmy la pone su principal competidora a nivel mundial, Netflix, con 'Stranger Things' y sus 18 nominaciones. Esta ficción protagonizada por un grupo de niños se convirtió en la serie de moda durante el verano pasado, sobre todo por la nostalgia con la que recreaba las películas de terror y misterio de los años 80. Al frente de ella están la actriz Winona Ryder y los jóvenes Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown. La cadena espera estrenar la segunda temporada el próximo 27 de octubre.

La sorpresa

'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada', en español) ha puesto la sorpresa en la ceremonia. Esta distopía que imagina un mundo arrasado por el cambio climático y en el que el bien más codiciado por las naciones son las mujeres que pueden concebir, a las que esclavizan debido a un brutal descenso de la natalidad, pertenece a la modesta productora Hulu (en nuestro país se puede ver a través de la HBO). Se ha colado en la lista de favoritas con 13 nominaciones, entre ellas a 'mejor serie dramática' y 'mejor protagonista femenina', la actriz estadounidense Elisabeth Moss.

Precisamente en el apartado a 'mejor serie dramática', el galardón más codiciado de la noche, se enfrentará a 'The Crown', serie británica producida por Netflix que narra la juventud de la actual monarca de Reino Unido, Isabel II. Aunque solo está nominada en tres categorías, la ficción protagonizada por Claire Foy y John Lithgow (Wiston Churchill) ha recibido buenas críticas.

En dicha categoría le acompañan viejos conocidos de los Emmy, como 'House of Cards' (Netflix), que hasta la fecha ha sido nominada 33 veces y ahora disputa otros cuatro galardonas; 'Better Call Saul' (AMC, 3 nominacios) o 'This is US' (NBC, 5 nominaciones). Lo seguro es que de la ceremonia saldrá la serie que rompa el dominio de 'Juego de Tronos'.

Pero no todo son series en la televisión. El veterano show de humor 'Saturday night live' (NBC), que este último año ha sido especialmente duro con el presidente estadounidense Donald Trump, lidera la clasificación de programas de entretenimiento con 22 nominaciones. Aunque el premio más curioso de la ceremonia, que ya tiene nombre (debido a que los galardones técnicos se entregan una semana antes) ha sido para la compañía tecnológica Apple y su «control de voz para descubrir e interactuar con contenido de televisión», es decir, la integración de la popular asistente Siri en la pequeña pantalla.