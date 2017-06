Emiliano Suárez desvela toda la verdad sobre el «supuesto novio» de Paula Echevarría El empresario entra en juego para «ayudar» a su amigo EUROPA PRESS Martes, 27 junio 2017, 10:11

Desde que Paula Echevarría y David Bustamante hicieran su reaparición pública en la comunión de su hija, mucho se ha especulado con la posible relación de la actriz con el empresario venezolano Nicolás Toth. A pesar de que ambos implicados se encargaron de desmentir la información y quienes les conocen aseguran que es completamente inviable, ha sido Emiliano Suárez el encargado de hablar alto y claro sobre la verdad de este «romance».

Cuando el nombre de Nicolás Toth saltó a la palestra después de que Marisa Martín Blazquez asegurase que Paula estaba ilusionada conociendo a un hombre, sin dar nombres, fueron muchos los que no dotaron de credibilidad a estar historia, ahora completamente desmontada tras la última publicación en Instagram de Emiliano. El heredero de Suárez ha confirmado en sus redes sociales y haciendo alarde de su buena relación con Nicolás, la orientación sexual de este: «Nico es gay, uno de los muchos sin complejos, orgulloso de serlo y feliz de compartir su experiencia vital con todos los que le queremos», terminando así y de manera rotunda con los rumores.

Además Emiliano ha bromeado asegurando que los que tienen una relación son él y Nicolás y no Paula Echevarría como se había comentado, poniendo el tono de humor a esta historia: «Amigos, siento defraudarles, el famoso empresario venezolano @nicolastoth no es novio de #paulaechevarria , realmente es mi novio. Nos han pillado en plena luna de miel en Tarifa».

Aunque Emiliano aprovecha la misma publicación para mandar un enigmático mensaje, en esta ocasión sin tanto humor y sin aclarar de que se trata: «Yo hice lo que me pidió @borisizaguirre, con cariño y sin pedir nada a cambio como siempre. Eso se acabó, para siempre. Error. Pero si he podido ayudarte en algo, me hace muy feliz».

Pero lo que realmente está claro es la no relación entre Paula y Nicolás. ¿Se trataría de otro empresario venezolano con más recorrido y poder adquisitivo como apuntan otros medios? Continúan las apuestas pese a la negativa de la actriz.