El egoísmo de Logan y Sergio en 'Supervivientes' que ha acabado con la comida Ambos concursantes han preferido tirar alimentos a compatirlos IDEAL.ES Miércoles, 30 mayo 2018, 22:57

'Supervivientes' se encamina a su final con un adiós agónico para algunos. Pues Sergio y Logan llevan días haciendo de su capa un sayo y no hacen más que provocar desencuentros con todos sus compañeros y muy en especial con Sofía. Tanto es así que en el 'Última Hora' de 'Supervivientes' de este miércoles, se ha sabido algo que puede parecer increíble.

En un programa que está pensado para que los concursantes luchen por su supervivencia tratando de llegar hasta las últimas consecuencias, Sergio y Logan han tenido un gesto tan feo como deleznable. Pues 'Supervivientes' ha confirmado que se han tenido que tirar unos peces que habían sido pescados porque no estaban aptos para el consumo humano.

Lo que no se sabía sobre eso es que los peces se habían puesto malos por culpa de Sergio y Logan. La pareja de compañeros de 'Supervivientes' habrían decidido no compartir los peces con el resto de supervivientes provocando que se pusieran malos y no fuese posible comerlos sin riesgo para la salud. Un gesto muy poco solidario.