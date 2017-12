Le echan la bronca a Cepeda por gorronear tabaco y fumar demasiado en 'OT' "Te conocemos ya, Cepeda. Estás como: 'me la suda'", le echan en cara R. I. GRANADA Sábado, 30 diciembre 2017, 13:19

El día a día en la Academia de 'OT 2017' pesa y los roces son algo normal en una convivencia. Eso es lo que ha ocurrido entre Roi y Cepeda. El primero le echó una reprimenda al segundo, a raíz de su adicción al tabaco, en la que también estuvieron presentes Aitana y Ana Guerra. Y es que, al parecer, el de Orense está fumando más de la cuenta últimamente, aunque no solo de su tabaco, sino también del de su compañero.

"Estamos en un punto en el que creo que tenemos que comprar los dos, porque mi época de bondad ya se pasó", comentó Roi. El coruñés habría contraído una "deuda" por haber cogido tabaco de Cepeda, razón por la que luego compró más para los dos. No obstante, una vez saldada, parece que el gusto de Cepeda por el tabaco le ha llevado a consumir no solo el suyo, sino también el de Roi. "Solo quedan cuatro días. Puedes seguir siendo bueno cuatro días", respondió Cepeda, entre risas.

"¿Tú sabes el nivel de cómo está bajando eso?", le espetó Roi, refiriéndose a las cajetillas que ambos tienen en la Academia. "Es que estoy muy nervioso", se justificó Cepeda. Una respuesta que se ganó una breve y tajante reprimenda de Aitana. "Pues te aguantas", intervino la barcelonesa, mientras Roi le explicaba el número de cajetillas que quedaban. El coruñés llegó a considerar alguna medida para atajar la situación, animado por Aitana, quien le instó a requisarle el tabaco a Cepeda. "¿Cuántos te fumas?" preguntó Aitana al orensano. "Pues dos a la mañana, dos a la tarde, uno en la merienda, uno después de cenar y otro antes de irse a dormir. Y son míos", contestó Roi, a quien Cepeda respondió de inmediato con varios "mentira".

"Tú criticabas mi acto de cogerte sin pedir, y ya cogiste del mío, vale. Pero en la segunda tanda no vuelvas a hacerlo, tío", continuó Roi, ante las risas de Cepeda por el mudo asentimiento de Ana, atenta a la conversación. La canaria se mostró a favor de haber cobrado la "deuda" que Roi tenía con él, pero sin llegar más lejos. "Tenéis razón", afirmó el orensano, sonriente, sin convencer demasiado a sus compañeros. "Te conocemos ya, Cepeda. Estás como: 'me la suda'", le echó en cara Aitana. "Te doy tabaco, claro que te doy. Pero no abuses. Te doy el brazo y me coges la mano", le reprochó Roi, desatando la risa de Cepeda ante el lapsus cometido con el conocido refrán. Ambos concursantes acabaron conformes y el orensano incluso llegó a prometer que, cuando saliera de la Academia, mandaría tabaco no solo a Roi, sino también a Ana.