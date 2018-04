Duro enfrentamiento en directo entre Raquel Mosquera y sus compañeros en 'Supervivientes' La expeluquera no ha podido evitar un cruce de acusaciones en el que se ha vuelto a encontrar sola R. I. Viernes, 13 abril 2018, 00:05

Logan, Fernando, Romina y María Jesús contra Raquel Mosquera. Ese ha sido el escenario principal que se ha podido observar durante buena parte de la gala de este jueves en 'Supervivientes' . La convivencia está llegando a límites extremos entre la expeluquera y sus compañeros por motivos muy dispares.

Si ya hace días que Raquel permanece bastante aislada del grupo, la situación no solo no ha mejorado sino que sigue empeorando. Prueba de ello ha sido la discusión acalorada que ha tenido con el resto de sus compañeros de equipo a cuenta de su modo de entender la superviviencia. Porque le achacan que coma más que el resto y eso es un motivo más que suficiente para cargar, a juicio de Romina o Fernando, contra ella.

Pero lo cierto es que Raquel Mosquera está muy sola desde que Saray fue expulsada. Y eso lo está notando de un modo visceral al enfrentarse a sus compañeros por cuestiones que a otros concursantes de 'Supervivientes' quizás le dejarían pasar. No en vano, Mosquera está bastante arrinconada puesto que casi no puede ni excusarse y explicarse en las discusiones pues no le dejan hablar.