El duro y emotivo reencuentro de Factor X: «Es muy fuerte» Las dos versiones de los hechos han cautivado al jurado ÁVILA Sábado, 14 abril 2018, 12:28

En el arranque del programa ya hemos podido vivir intensos momentos, en este caso uno de los más emotivos provocado por dos de los concursantes.

Hemos sido testigos del reencuentro de Jonathan e Israel, que no se habían vuelto a ver desde que el segundo decidió romper la relación. Jony ha sido el primero en pasar por el escenario, ha contado su versión de los hechos. Según él, su exnovio le dejó porque prefirió la música a él.

Mientras él cantaba, su exnovio se quedaba con la boca abierta al percatarse de quién era el concursante que aparecía en la pantalla. «Esto es muy fuerte, necesito mi tiempo, yo ahora no puedo cantar», explicaba Israel entre lágrimas. El joven se ha colocado delante del jurado y ha comenzado a cantar 'En cambio no' de Laura Pausini. Al terminar su actuación ha querido dar su versión de los hechos: su exnovio no le apoyaba en su sueño, que es la música, y era muy celoso. Además, ha ocultado la infidelidad que había sufrido.

Los dos han recibido tres síes y han pasado a la siguiente fase.