Duras críticas a Eva Hache por su labor de jurado en 'Got Talent' La actriz cómica no es demasiado justa a juicio de los espectadores Lunes, 12 febrero 2018, 23:54

Un programa de talentos como 'Got Talent' exige un jurado que sepa estar a la altura de las circunstancias. Y en el 'Got Talent' de España que emite Telecinco pareciera que hay uno de sus componentes que no lo está a juicio de los espectadores. Se refieren a Eva Hache, la actriz cómica que ya ha participado en anteriores entregas del formato pero que sigue granjeándose críticas por su labor.

Pues muchos consideran, especialmente en redes sociales, que sus valoraciones son injustas. Que suele cargarase a menudo de sentimentalismo para llevarlas a cabo más allá de la pura ejecución de lo que haga el concursante o concursantes. Por ello, que este lunes por ejemplo haya criticado duramente a un joven por tocar virtuosamente su guitarra eléctrica y que sin embargo haya cedido ante un monólogo de lo más plano le ha valido muchas críticas.

Tantas que algunos consideran que su papel en el jurado de 'Got Talent' debería estar agotado. No en vano, hay quienes le consideran una copia "mala" de Risto Mejide por hacer valoraciones excesivamente subjetivas a concursantes que en opinión general merecen el apoyo para pasar de ronda.