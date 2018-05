El estreno de 'La Catedral del Mar' anoche en Antena 3 tuvo una buena aceptación entre el público, que ha convertido a la serie en Trending Topic nacional en su primer día de estreno, a pesar del fallo de guion del que algunos se dieron cuenta. Lo cierto es que 'La Catedral del Mar' está recibiendo buenos comentarios y una grata aceptación, aunque hay una crítica generalizada.

Y es que, durante la noche de ayer y la mañana de hoy se han podido leer duras críticas a 'La Catedral del Mar' por lo ocurrido durante su emisión en Antena 3, todas ellas referidas al elemento común de su horario.

Son numerosos usuarios los que se han quejado a través de Twitter de la tardía hora de comienzo de 'La Catedral del Mar', que inició su emisión «casi a las once de la noche».

«Estaría muy bien que lo pasaran a una hora normal, que mañana somos muchos los que madrugamos», comentaba uno de los usuarios que criticaba la hora de emisión en Twitter.

Por el momento, Antena 3 no se ha pronunciado sobre un posible cambio de hora con 'La Catedral del Mar', serie de la que una de su actrices, Michelle Jenner, aseguró que «es muy sucia».

#LaCatedralDelMar lo del post.... estaría muy bien que lo pasaran a una hora "normal" que mañana somos muchos los que madrugamos. No?? — Emege (@LpezMg5871) 23 de mayo de 2018

#lacatedraldelmar Me ha gustado. Pero lo que no puede ser es que empiece a las once de la noche. Hace 15 años las series acababan a esa hora. Imposible seguirla si no es por otro medio. — creep_radiohead (@creepcarlos) 23 de mayo de 2018

Me parece a mí que me la grabo y la veo a una hora decente y sin anuncios. Los horarios de la televisión en España son vergonzosos. Deben creer que no madrugamos #LaCatedralDelMar — Yaimir (@Yaimir3) 23 de mayo de 2018

@CatedralDelMar La catedral del mar tampoco "ha empezado a hora" Ejemplo:En el Teletexto de A3 pone:22:30:La catedral del mar hora real del — Jose Daniel Gimenez (@JoseDanielGim10) 24 de mayo de 2018