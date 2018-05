La dura crítica del abogado de 'La Manada' en pleno directo de 'El Programa de Ana Rosa'

Ha sido uno de los puntos más polémicos tras conocerse la resolución a 'La Manada'. Hoy, con motivo de la difusión de la sentencia por el juicio del 'caso Gürtel', el abogado de los jóvenes sevillanos, Agustín Martínez, hizo un comentario ante las cámaras de 'El programa de AR' que no ha pasado desapercibido: «¿Ha dicho ya el ministro de Justicia que el magistrado que ha dictado un voto particular en la sentencia de Gürtel, tiene un problema particular?».

El comentario ha sido a colación de la denuncia emitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por presuntas presiones sufridas por los magistrados ante la resolución de recursos. Presiones «anónimas» y «no tan anónimas», como incidió la presentadora, Ana Rosa Quintana. «Podría dirigirse al ministro de Justicia con eso de ciudadanos no tan anónimos», añadió.

Martínez, recordando la situación que hizo valorar al magistrado Ricardo Javier González – quien emitió este voto particular en el caso que analizó el abuso sexual a la menor madrileña en Sanfermines- emprender acciones legales contra el ministro Catalá, espetó, con cierta sorna, que «evidentemente, no lo va a hacer». «Evidentemente, no toca», sentenció.