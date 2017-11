La dura confesión de una andaluza en 'First Dates' enciende las redes y le obliga a responder María, de Huelva, y Jesús, de Córdoba, no empatizaron lo suficiente sobre los manteles del programa que presenta Carlos Sobera IDEAL GENTE Martes, 21 noviembre 2017, 10:03

María y Jesús cruzaron sus caminos entre los manteles de ‘First Dates’, pero lo cierto es que no empatizaron. Desde un primer momento ella dijo ver en su pretendiente a un “paleto”, y se preguntaba que quién asistía a una primera cita “vestido de boda”. A él sí le atrajo la joven onubense, pero esta se mostró reacia. De hecho, puso excusas como su lugar de procedencia. “Es mono, pero es que es de Córdoba”. “Tengo amigos cordobeses. Arte tenéis, pero es que sois muy pesados”, le dijo en la mesa.

El joven no daba crédito a la reacción de María, máxime cuando poco tiempo antes se había sincerado con ella. “A mí me has gustado. Eres totalmente mi prototipo”, le dijo. Pero las respuestas de ella no terminaron de agradarle durante la cita. Lejos estuvo de aquella cita en que Ana fue a aprovecharse de su cita en ‘First Dates’.

Tanto fue así que, a la hora de tomar una decisión, Jesús dijo “no” a una chica “muy mona” que otorga más relevancia a la ciudad de origen de la persona antes que a la personalidad. Pero ninguno robó objetos del programa como en otras ocasiones. “Yo quiero alguien que me quiera. Me da igual de dónde sea. Si no estás de acuerdo te vas por donde has venido”, zanjó.

Lo que nadie se esperaba es que la joven, posteriormente, y después del aluvión de críticas, tuviese que emitir un mensaje a través de Twitter para disculparse de una forma peculiar: “A mí Córdoba me encanta y su gente, pero no son mi prototipo. A todo el mundo no le tiene que gustar el acento cordobés al igual que a otras personas no le gustan otros acentos”.