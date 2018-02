La dura amenaza de Risto para la próxima gala de 'Got Talent' Risto abandona indignado el plató y se enfrenta a dos de sus compañeros IDEAL.ES Domingo, 4 febrero 2018, 12:02

El talent show recién estrenado por Telecinco, Got Talent, alcanza ya su quinta entrega en un estado de salud más que aceptable y con numerosos piques entre los jurados animando el programa. La gala de este último viernes no se quedó atrás a este respecto, y demostró de nuevo que el espacio vive más del espectáculo que da el jurado que del ofrecido por sus aspirantes.

Este viernes, cuando ni siquiera se había llegado al ecuador de la gala, los espectadores volvieron a ser testigos de un enfrentamiento entre Risto Mejide y dos de sus compañeros: Eva Hache y Jorge Javier Vázquez, que no se pierde uno solo de los enganches con el catalán. ¿La causa? Una nueva, ya la enésima, discrepancia de criterio a la hora de valorar una actuación.

El responsable fue un individuo japonés disfrazado de algo parecido a Minnie Mouse, pero con bigote. En cuanto Risto lo vio aparecer en el escenario, se levantó de su silla y amenazó con irse, pero el presentador le persuadió de quedarse hasta que viese al menos unos segundos de su actuación. «No prejuzgues, te has equivocado tantas veces prejuzgando...Dale una oportunidad», le dijo Santi Millán.

No duro mucho en su mesa, aunque lo cierto es que el excéntrico espectáculo no merecía que se emplease ni un solo segundo en él. Visiblemente cabreado, se levantó, anunció que delegaba su voto en Jorge Javier y se marchó de plató. «Muy bien hazlo, pero entonces si voto por ti cobro por ti, así que esta noche cobro lo tuyo y lo mío», le reprochó el presentador.

Ya en fuera de plató, las cámaras mostraron a un Risto sentado en un sofá blanco, indignado y lamentándose: «Mira que hay cosas bonitas en Japón, ¿eh?». Fuera de su vista, el japonés Antonio veía cómo todos los miembros del jurado, a excepción de Jorge Javier, habían pulsado el botón rojo antes de que terminase de bailar.

Contra todo pronóstico, Eva Hache se animó a darle un «sí» al japonés para que pasase a la siguiente fase. Edurne se negó en rotundo a hacerlo, y Jorge Javier hizo uso del voto de Risto y del suyo propio para darle luz verde al friki más estrafalario que ha pisado Telecinco en mucho tiempo, que ya es decir.

«Como entenderéis, yo me tomo muy en serio mi trabajo, si otros no lo hacen no es mi problema», les reprochó Mejide a sus compañeros. «Le habéis faltado el respeto a la gente que cree que esto es un concurso de talentos, y habéis sido vosotros dos», dijo dirigiéndose a Eva y Jorge Javier. «Sayonara baby», le contestó este último.

No contento con estas duras palabras, Risto Mejide fue más allá y dijo que «ya no voy a hablar, ahora voy a actuar, y será en la próxima gala. Si en esto queréis convertir el programa, eso haremos. Voy a hacer una huelga a la japonesa y veremos lo que pasa».