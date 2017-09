La dura advertencia de Jordi Cruz a Anabel Alonso en MasterChef "Cuidado con reírte de mi oficio porque yo no me río del tuyo" R.I GRANADA Jueves, 21 septiembre 2017, 11:20

Anabel Alonso no pudo dejar su faceta de humorista atrás. En 'MasterChef Celebrity 2' fueron numerosos los comentarios jocosos que hizo la actriz, incluso en los momentos de mayor tensión.

Por ejemplo, cuando Pepe Rodríguez regañó a todos los concursantes por haber protagonizado "el estreno en exteriores más desastroso de todas las ediciones". En ese momento, la actriz mostró su alegría porque "en algo tendremos que ser los mejores".

Este tipo de bromas no terminaron de gustar a Jordi Cruz, que así se lo hizo saber durante la prueba de eliminación. "Anabel, en tu caso te voy a hacer un par de comentarios que llevo pensando desde que entraste por esa puerta. Tienes una parte maravillosa. Hace mucho tiempo que te veo en televisión y me parto contigo. Me encanta la guasa que traes pero aquí, en 'MasterChef', queremos ver tu guasa, sí, pero cuidado con reírte de mi oficio porque yo no me río del tuyo. Cuidado con no aprovechar esa energía que tienes para luchar por un premio muy necesario y no te digo nada más. Con eso te lo digo todo".

Así de tajante se mostró el juez ante la aspirante, que aceptó el comentario. "Entiendo la crítica, la valoro y la acepto. Lo que pasa es que, a la hora de la verdad, sí que he intentado poner toda la carne en el asador".

Más tarde, ante las cámaras, José Corbacho afirmaba ante su compañera que "conociéndole un poco [A Jordi], te lo ha dicho bien". Y es que, a pesar de sus palabras, el juez se mostró más contenido que de costumbre en este tipo de situaciones.

Durante la prueba de exteriores, el actor estaba preparando una abundante cantidad de arroz. Una elaboración que no convenció en absoluto a Jordi. "Esto no se puede sacar. Está crudo" señaló el chef. Pepón no sabía si empezar de nuevo o poner de nuevo el arroz bajo el fuego. Jordi, "para salir de dudas", cogió el arroz y lo tiró por completo a la basura. Tocaba, por tanto, empezar de nuevo.

"He perdido toda la prueba intentando sacar un plato que no iba a ninguna parte. Y ese ha sido el error. Ha sido un error total" lamentaba Pepón.