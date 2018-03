Drama en Supervivientes: denuncia que está enferma y no la atienden Saray advirtió en pleno directo que estaba sufriendo unos dolores que le hacían imposible dormir IDEAL GENTE Viernes, 23 marzo 2018, 09:45

'Supervivientes' es una experiencia tan dura que pone a prueba a cualquiera. Por eso, no es de extrañar que en cada edición se vean episodios tan extremos como los que asegura padecer Saray. La concursante gitana admite estar pasándolo muy mal en los últimos días y así se lo hizo saber a Jorge Javier en la gala de este jueves.

Amenaza de hecho con abandonar el concurso si sus dolores no remiten y no recibe la atención médica que ella sostiene precisar. No en vano, según la mujer, lleva días sin dormir por unos dolores "terribles". Los médicos le han recetado unas pastillas que para Saray son insuficientes.

Galería. Los 16 concursantes de 'Supervivientes 2018'

Todo ello lo dijo en directo al tiempo que amenazó con irse de 'Supervivientes'. El presentador, Jorge Javier, le advirtió que su marcha le haría arrepentirse y una de sus hijas, al ver a su madre llorando, la animó a continuar: "No voy a permitir que te marches".