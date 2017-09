El drama de no saber quién es María Teresa Campos 'Sentido común', el nuevo programa de Telecinco, lo demostró R.I. Jueves, 14 septiembre 2017, 23:08

Se puede vivir en España y permanecer ajeno a las noticias. Se puede vivir en España y no conocer determinados hechos de la vida social española. Lo que no parece tan normal es vivir en España y no saber quién es María Teresa Campos y por supuesto tampoco su hija Terelu.

Un participante de es de ese tipo de personas. Y gracias a él muchos han iniciado un debate sobre la verdadera importancia de conocer temas de la llamada prensa rosa. El protagonista de este desconocimiento es un conductor de ambulancias que ante la pregunta de su compañero de: "¿Cómo no vas a saber quién es Terelu Campos? La hija de María Teresa". Él contesta que tampoco conoce a la segunda.

Todo a raíz de que 'Sentido común' plantea el problema de peso que ha vivido la hija de la presentadora en los últimos años contando con su propio testimonio. Un hecho que al conductor de ambulancias no preocupa en absoluta. Y no parece ser el único.