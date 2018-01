El drama familiar de Gustavo González: "Mi abuela me quiso quemar" «Me hizo la vida imposible», confesó el colaborador, que aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que «era una enferma» IDEAL GENTE Jueves, 18 enero 2018, 12:49

Sigue el culebrón de Gustavo González en Telecinco. 'Sálvame' ofreció el martes una nueva entrega de su nueva sección donde los colaboradores del programa de Telecinco se autoentrevistan y González acaparó numerosos titulares.

Entre otras cosas, se atrevió a contar la nula relación que tiene con algunos de sus siete hermanos. Uno de los 9 que son falleció, pero para él ese día perdió a otros tres que no estuvieron a su lado durante su enfermedad. «No estar cuando falleció... esa frialdad no la perdono. Me faltan cuatro hermanos, uno que murió pero que está muy vivo y tres que viven pero están muertos», declaró.

También habló de su trágica infancia con su abuela. «Me hizo la vida imposible», confesó el colaborador, que aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que «era una enferma».

«Cuando era bebé me ató a una trona y estuvo a punto de prenderme fuego. Menos mal que llegó mi madre. A los 12 años, tras una agresión, tomé la decisión de no hablar nunca más con ella», añadió.