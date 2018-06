El 'drama' de un concursante de Supervivientes entre lágrimas: «Me ha hundido» «Es una persona muy acomplejada. No para de sufrir por eso» IDEAL.ES Jueves, 7 junio 2018, 10:08

No cabe duda de que la edición de este año de Supervivientes está siendo una de las más seguidas, tanto por los espectadores como por los usuarios de las redes sociales, donde día sí día también, el programa de Telecinco se convierte en uno de los temas más comentados. Como muestra, la sorpresa por lo sucedido con Logan hace escassa horas.

Sin embargo, es otro concursante del reality de Mediaset quien está llamando la atención de la audiencia por el 'drama' que está atravesando en Honduras. Hablamos de sergio Carvajal, quien ha revelado que se le caído la funda de un diente.

El influencer está realmente afectado por este hecho, tanto que se ha manifestado en los siguientes términos. «No se me puede ver la boca así, es lo peor que me podía pasar. Me pasa en mi casa y me la suda, pero aquí me hunde el concurso», dijo. Lo sucedido recuerda mucho a la polémica originada por su pelo.

Galería. Los salarios semanales de los concursantes de Supervivientes 2018.

Sergio Carvajal, además, tras confesar esto optó por alejarse de sus compañeros hacia la playa para empezar a llorar. Sofía Suescun fue quien la criticó en ese momento. : «No puede llevarse esos disgustos ni puede estar escondido detrás de una imagen que él no es. Tiene que poder recomponerse. Si se hubiera mentalizado a vivir sin meterse tantas movidas en la cara y en el cuerpo… estaría más tranquilo. Es una persona muy acomplejada. No para de sufrir por una cinta del pelo«, dijo la ex tronista.